Il Senato ha bocciato il 19 novembre l’emendamento al Decreto Scuola che puntava ad anticipare l’introduzione dei corsi di primo soccorso negli istituti, uno dei pilastri della cosiddetta Legge Bove. Il testo, presentato dal senatore Marco Lombardo (Azione), è stato respinto con 74 voti contrari, 47 favorevoli e 4 astensioni. La proposta prevedeva un rafforzamento delle attività formative sulla rianimazione cardiopolmonare, sull’impiego dei defibrillatori e sulla prevenzione dei rischi, ma si è scontrata con il parere negativo della Commissione Bilancio per l’assenza di copertura finanziaria. La misura prende il nome appunto da Edoardo Bove, colpito da un arresto cardiaco il 1° dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter e salvato grazie ai soccorsi tempestivi. Il disegno di legge, sottoscritto da esponenti di maggioranza e opposizione, tornerà in discussione il 14 gennaio 2027. Il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha ribadito il sostegno dell’esecutivo, ricordando i 100mila euro stanziati per il 2026-2027, destinati a iniziative formative e laboratori. "Abbiamo sempre sostenuto il disegno di legge Bove", ha assicurato, confermando che il reperimento delle ulteriori risorse è già all’attenzione del ministero competente.