Il Santos vince grazie a Marcos Leonardo ed esce dalla zona retrocessione

Il Santos batte 2-1 il Coritiba ed esce dalla zona retrocessione. Al Vila Belmiro i tre unti arrivano grazie al gol vittoria segnato da Marcos Leonardo, il centravanti che continua ad essere monitorato dalla Roma per un possibile acquisto nel mercato di gennaio. Con questa vittoria la squadra di Marcelo Fernandes sale al 16° posto del Brasileirao con 33 punti e supera il Goias che entra in zona retrocessione. Mancano 9 partite alla fine del campionato brasiliano, e OPeixe ha bisogno di almeno quattro vittorie per evitare rischi finali. Il calendario non è facile, a cominciare dal derby contro il Corinthians.