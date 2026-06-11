In tanti lo hanno dato per finito. Gli ultimi esoneri hanno un po’ distorto l’attenzione sul reale valore di Mourinho. Ma non tutti seguono il flusso negativo: altri vanno alla ricerca di quel qualcosa di speciale che manca nel proprio club. Ed è quello che ha fatto Florentino Perez. Il presidente del Real Madrid cercava un uomo in grado di ridare ordine al caos, di dare una scossa a un club lacerato da disordini interni e problemi nello spogliatoio. E la scelta non poteva che ricadere su Mourinho. Il tecnico portoghese, da oggi, è il nuovo allenatore dei Blancos. Ora è arrivata anche l’ufficialità: dopo 13 anni, torna a sedersi sulla panchina del Real Madrid. Per lui un contratto fino al 2029. Ecco il comunicato ufficiale del club: "Il Consiglio direttivo del Real Madrid, riunitosi oggi giovedì 11 giugno e presieduto da Florentino Pérez, ha deciso di nominare José Mourinho come nuovo allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni, fino al 30 giugno 2029", ha scritto il club sul proprio sito attraverso un comunicato ufficiale. Il Real Madrid ha poi proseguito: "José Mourinho si unirà al club il prossimo 13 luglio 2026, giorno in cui inizierà la preparazione precampionato".