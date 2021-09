Il Napoli pensa a Mirante per la porta

L'ex Roma, ora svincolato, si è offerto ai partenopei

Gli infortuni di Meret e Ospina stanno spingendo il Napoli a guardare il mercato degli svincolati. Come riportato su La Gazzetta dello Sport, la società di De Laurentiis sta riflettendo sull'ipotesi di ingaggiare uno dei portieri svincolati. Tra questi c'è l'ex Roma Antonio Mirante che in questi giorni si è offerto alla società partenopea. Dopo tre anni trascorsi in giallorosso, l'estremo difensore classe '83 potrebbe prendere il posto di terzo portiere al Napoli, anche se la dirigenza azzurra non è convinta di ingaggiare un giocatore in più.