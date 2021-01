Il Napoli cade in casa: lo Spezia in 10 vince 2-1 in rimonta

Il Napoli fa un altro passo falso, ancora in casa. Al Diego Armando Maradona vince a sorpresa 2-1 in rimonta nonostante l’inferiorità numerica negli ultimi venti minuti. Ad andare in vantaggio è la squadra di Gattuso con Petagna al 58′, poi dieci minuti più tardi Nzola trasforma un calcio di rigore. Al 77′ il doppio giallo per Ismajli che sembra inguaiare i piani del tecnico Vincenzo Italiano. Ma all’88’ ci pensa Pobega a mandare i liguri in paradiso. Con questa sconfitta il Napoli resta a 28 punti, a meno cinque dalla Roma (ma con la partita con la Juventus da recuperare). Lo Spezia invece sale a 14, lasciandosi a due lunghezze la zona retrocessione.