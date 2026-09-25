Trema il Manchester City. Il club sarebbe stato riconosciuto colpevole di 114 irregolarità finanziarie su 115 per cui aspetta un verdetto da oltre due anni. Secondo quanto riportato da The Atlhetic, non sarebbero state ancora decise sanzioni contro il club, che avrebbe deciso di presentare appello. Le presunte violazioni riguardavano principalmente il periodo compreso tra il 2009 e il 2018. Il club ha sempre negato ogni illecito. Una vicenda simile aveva già riguardato il City sul piano UEFA. Nel febbraio 2020, il massimo organismo calcistico europeo aveva sanzionato il club con l’esclusione dalle competizioni per due stagioni e una multa di 30 milioni di euro. Cinque mesi dopo, però, il Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna aveva annullato il provvedimento, ritenendo che alcune delle contestazioni non fossero state sufficientemente provate e che altre fossero ormai prescritte. Il regolamento della Premier League prevede oggi un ampio ventaglio di possibili sanzioni: dal semplice richiamo formale alle ammende, fino alla penalizzazione in classifica e, nel caso più grave, all’espulsione dalla competizione.