Andrea Stramaccioni ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio Manà Manà Sport. L'opinionista ha parlato della stagione della Roma: "Ha dimostrato di potersela assolutamente giocare con la prima della classe, ma la prima della classe secondo me resta l'Inter. Ha dimostrato una forza che, secondo me, nessuna squadra italiana avrebbe avuto nel produrre quel secondo tempo. La Roma ha fatto un primotempo importantissimo, ma oggi c’è ancora una differenza”. Stramaccioni ha poi aggiunto: "La Roma deve abituarsi a giocare per vincere per 90 minuti e sapere che non può concedersi distrazioni o errori, soprattutto contro squadre come l’Inter. La domenica c’è il Como, il mercoledì il Real Madrid: è questa la grande sfida della Roma. Sono fattori tecnici e tattici, ma anche molto mentali”. L'ex allenatore ha poi parlato di Cristante: "È la mia battaglia, sono l’unico in questa valle di lacrime a sostenere quanto sia importante. Cristante è fondamentale per Gasperini perché riesce a interpretare il ruolo del doppio mediano con forza fisica, presenza, gioco aereo e protezione della difesa. È un giocatore che corre, copre tantissime dimensioni e lo fa con intelligenza. In questo momento è un giocatore prezioso, chiave. Sta bene, conoscele idee dell’allenatore ed è importante nello spogliatoio”. Infine ha detto la sua sull'operazione Romano: "È un giocatore importante del settore giovanile della Roma. È difficile pronosticare come un giovane possa impattare con la Serie A, ma Romano sta facendo quello che deve fare. Il Cagliari ha fatto un’operazione intelligente. La Roma, probabilmente, è stata condizionata anche dal fair play finanziario. Sono cose facili da commentare da fuori e difficili da gestire da dentro. Io una recompra l’avrei tenuta, come fanno i grandi club”.