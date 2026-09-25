Campionato e Champions hanno le priorità. Ma anche la Coppa Italia ha il suo fascino. Soprattutto, quando si hanno 9 trofei e ne manca solo uno per aggiudicarsi la stella d'argento. Quella, che la Roma sta inseguendo dal lontano 2009, ultimo anno in cui i giallorossi hanno trionfato in questa competizione. Quest'anno, il calendario potrebbe agevolare il cammino fino in semifinale: prima ci sarà il Verona, poi l'eventuale sfida contro la Juventus all'Olimpico. Proprio il match contro gli scaligeri, sarà fondamentale per dare vita al sogno. Oggi sono stati ufficializzati date e orari: Roma-Verona si giocherà martedì 12 gennaio alle 21. Dopo il Milan e prima dell'Atalanta.