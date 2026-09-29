Con un comunicato ufficiale, la Premier League ha reso noto che il Manchester City è stato giudicato colpevole su tutte le 115 accuse per violazione delle norme finanziarie della Lega. La vicenda riguarda un periodo di nove stagioni, dal 2009/10 al 2017/18. Confermata anche la maggior parte delle accuse per mancata collaborazione con l'indagine della Lega. Le accuse erano state contestate al club nel febbraio 2023. Secondo la Commissione indipendente, il City ha predisposto contratti "fittizi" con diversi partner commerciali: accordi che travisavano il reale rapporto tra le parti. Lo scopo era gonfiare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. Il club ha presentato conti falsati e ha occultato la reale situazione finanziaria a revisori e regolatori. Gli accordi commerciali fittizi facevano parte di un vero e proprio piano di finanziamento camuffato: gli sponsor coinvolti pagavano solo una parte delle commissioni pattuite, mentre il resto veniva coperto da Abu Dhabi United Group (ADUG), proprietario del club.

Non solo sponsor: anche le spese operative venivano registrate al ribasso, sempre grazie ad accordi finanziati da ADUG, compreso un accordo circolare con Fordham, società che acquistava i diritti d'immagine dei giocatori del City. Il risultato è stato ricavi gonfiati e costi ridotti per oltre 900 milioni di sterline nel periodo analizzato, tutto per apparire in regola con le norme finanziarie. La Commissione è netta: "Con la sua condotta il club intendeva chiaramente eludere le regole della Premier League". Durante i quattro anni di inchiesta, il City ha commesso inoltre molteplici violazioni dei doveri di cooperazione e buona fede verso la Lega: tre delle quattro accuse su questo fronte sono state confermate. Per la Commissione, il club ha compiuto "sforzi concertati per fermare e frustrare l'indagine della Premier League".