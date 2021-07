Il Liverpool blinda Alisson a vita: vicino il rinnovo fino al 2026

Il portiere brasiliano è pronto a legarsi ai Reds per altre cinque stagioni

L'anno scorso quando i tifosi del Liverpool lo criticavano per qualche errore di troppo, i romanisti gli scrivevano sui social chiedendogli di tornare. In giallorosso Alisson è stato un idolo, nonostante sia rimasto solo due anni. Abbastanza per lasciare un vuoto che ancora non è stato colmato. In Inghilterra si è consacrato tra i migliori al mondo e ha vinto tutto. Come riporta Sky Sports, ora i Reds sono pronti a blindarlo. Vicino l'accordo per il prolungamento di contratto fino al 2026. Altre cinque stagioni a Liverpool, per continuare a fare la storia.