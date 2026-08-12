Franjo Ivanovic è un nuovo giocatore del Lens. L'attaccante ormai ex Benfica nei giorni scorsi era vicinissimo al trasferimento nella Capitale, sponda Lazio, ma poi ha scelto il club francese. La motivazione alla base di questa decisione? La possibilità di giocare in Champions League coi vice-campioni di Francia. Poco fa, per annunciare l'acquisto del centravanti croato, hanno diffuso un simpatico video pieno di 'easter egg' e sfottò nei confronti della Lazio. All'interno del video 'stile Simpson' (già usato l'anno scorso per l'arrivo di Saud dalla Roma), infatti, si vede chiaramente Ivanovic rifiutare un completo biancoceleste per indossare invece quello giallorosso (i colori del Lens). Ma anche la scritta 'Lazio' sul menù del ristorante in cui uno stilizzato Ivanovic mangia, la presenza della Fontana di Trevi e l'aquila nello spogliatoio. "Quando Daniel Moreira fa da guida al nuovo acquisto in Italia, tutte le strade portano inevitabilmente... a Lens", la didascalia del simpatico video.

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