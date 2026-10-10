Prima vittoria per il Genoa e De Rossi torna a sorridere dopo settimane complicate. A Marassi i rossoblu piegano la Fiorentina 2-1 grazie ai gol di Osmajic e Messias. Inutile l'autorete di Vasquez che aveva accorciato lo svantaggio per la squadra di Vanoli. Presente in tribuna Alessandro Florenzi che ha portato fortuna a DDR. Il mister ha poi scherzato ai microfoni di Dazn: "Finalmente abbiamo capito a cosa serve (ride, ndr). Non credo alla scaramanzia ma quando viene a vedermi vinciamo, ora lo faremo venire sempre. È un mio amico e lo considero quasi un mio ex giocatore". Sabato De Rossi tornerà all'Olimpico da avversario per sfidare la Roma.