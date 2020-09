Il Genoa comunica i nomi dei positivi: ci sono gli ex Roma Zappacosta e Luca Pellegrini

Il Genoa, attraverso un comunicato ufficiale, rende noti i nomi dei propri tesserati risultati positivi al Covid-19. in totale sono 11 giocatori e 4 membri dello staff tecnico. Gli atleti ad essere colpiti sono Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schone, Davide Zappacosta. I positivi relativi allo staff invece sono Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso. A seguito dei test svolti in mattinata al centro sportivo, direttamente in macchina, si è aggiungta anche la positività di Valon Behrami.