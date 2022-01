Il calendario di Champions, Europa League e Conference League: cambiano le date

L'Uefa ha ufficializzato le date del 2022, con la fase a gironi delle tre competizioni europee che si chiuderà prima del solito a causa del Mondiale in Qatar

L'Uefa ha ufficializzato il calendario europeo della prossima stagione 2022/2023. La prossima sarà un'annata storica e molto particolare, dal momento che a novembre e dicembre ci sarà il Mondiale invernale in Qatar. Per questo è stato riformulato il calendario su questa base, modificando diverse date canoniche delle competizioni europee per club. In primo luogo sono state ufficializzati date e luoghi delle finali: quella di Europa League il 18 maggio a Siviglia, poi quella di Conference League il 25 maggio a Tirana e infine l'ultimo atto della Champions League a San Pietroburgo il 28 maggio. La Supercoppa Europa si giocherà il 10 agosto 2022 a Helsinki, il 18 dicembre a Lusail la finale del Mondiale. Confermate le date della Conference League - competizione che vede coinvolta la Roma - per la stagione in corso: 17-24 febbraio i playoff, 25 febbraio il sorteggio degli ottavi, 10-17 marzo gli ottavi, 18 marzo il sorteggio di quarti e semifinali, 7-14 aprile quarti di finale e 28 aprile-5 maggio semifinali.