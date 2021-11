IFAB, l’intervallo può aumentare a 25 minuti: ecco perché

Si pensa di poter inserire un mini-show prima del rientro in campo dei calciatori

Potrebbe esserci una rivoluzione nel mondo del calcio. Come riporta Daily Mail, l'IFAB starebbe pensando di aumentare la durata dell'intervallo, da 15 minuti a 25, per poter inserire un mini-show prima del rientro in campo dei calciatori, in pieno stile Super Bowl. Il tema verrà discusso nel meeting in programma giovedì. Restano in piedi, tuttavia, le perplessità sulla bontà della modifica poiché vi sarebbe il rischio concreto che i giocatori coinvolti abbiano più possibilità di infortunarsi.