Ibanez, altro disastro in Arabia: clamoroso autogol contro l’Al Hilal – VIDEO

Serata storta per Roger Ibanez. Il suo Al Ahli perde 3-1 contro che supera l’Al Hailal ed il difensore brasiliano è protagonista in negativo con un goffo autogol che chiude il match. Il ripiego difensivo a seguito di un lancio lungo, Ibanez di testa appoggia il pallone al proprio portiere ma non si accorge che lo stesso era in uscita e lo beffa. L'Al Hilal vince così il match clou e si conferma l'unica squadra del torneo saudita che fin qui non ha conosciuto sconfitte.