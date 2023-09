Ibanez, altro disastro e l’Al Ahli perde 5-1: un rigore provocato e un gol regalato

Roger Ibanez vive un'altra notte da incubo dal punto di vista calcistico in Arabia Saudita, dopo l'esordio da incubo di meno di un mese fa. L'ex difensore della Roma è stato protagonista negativo nella clamorosa sconfitta dell'Al Ahli addirittura per 5-1 contro l'AlFateh. In coppa con Demiral, anche lui malissimo, il brasiliano ha prima provocato un calcio di rigore per un fallo in scivolata e in ritardo. Un penalty traformato all'89' per il 3-1 dell'Al Fateh che ha chiuso la partita. Poi un paio di minuti dopo, nel recupero, va clamorosamente a vuoto, dimenticandosi del pallone, e spalanca la porta a Batna che sigla il 4-1. Tutto quindi nello spazio di una manciata di minuti. Nel mezzo anche altri errori per Ibanez (ammonito) e lo stesso Demiral, che pure provoca un rigore - quello dell'1 a 5 definitivo - e viene anche espulso.