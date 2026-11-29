Scene da far west sull'A1. Ancora una volta due tifoserie si sono scontrate in autostrada: gli ultras del Napoli (di ritorno da Reggio Emilia) hanno incontrato quelli della Fiorentina che tornavano da Udine. Secondo quanto riportato da La Nazione i due gruppi sono entrati in contatto in serata e la situazione nel giro di poco tempo è precipitata. All’altezza di Calenzano alcune decine di persone vestite di scuro e con il volto coperto, si sono affrontate con violenza proprio in mezzo alla carreggiata nei pressi dell’area di servizio Bisenzio, con tanto di bastoni, fuochi d’artificio, petardi e fumogeni. La polizia stradale ha dovuto bloccare la circolazione sul bivio tra la A11 Firenze Mare e l’Autostrada del Sole e tra Calenzano e Bivio A1/FI Nord, dove si è formata una coda lunga 5 chilometri. Dalle webcam di Autostrade si vedono numerosi mezzi delle forze dell’ordine e anche un veicolo in fiamme.