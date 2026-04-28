Non c'è pace Matteo Guendouzi, neanche in Turchia. L'ex giocatore della Lazio, di certo non famoso per i suoi nervi saldi, viene nuovamente provocato e deriso, ma stavolta da un bambino con la maglia del Galatasaray. L'episodio risale a due giorni fa, al derby infuocato di Istanbul tra il suo Fenerbahce e i rivali di sempre. Come di consueto, insieme ai giocatori in campo entrano anche i bambini con le maglie avversarie. Nel momento in cui, dopo la musica, i calciatori prendono il loro posto e le mascotte escono, un bimbo - vestito di giallorosso Galatasaray - si gira verso Guendouzi e gli fa cenno più volte di 'stare zitto', con un ghigno. L'ex numero 8 della Lazio lo guarda perplesso, anche un po' infastidito mentre si allontana. Il video, neanche a dirlo, sui social e non solo è diventato letteralmente virale, soprattutto tra i romanisti. Il ragazzo, insomma, ha un po' imitato gli sfottò diventati iconici di Paulo Dybala nel derby di Roma. Storico quello del parastinco col Mondiale vinto mostrato proprio due anni fa in faccia all'avversario per provocarlo. E poi a gennaio 2025 le scintille tra i due con l'argentino che è tornato a stuzzicare il laziale salutandolo con la mano (e col sorriso beffardo) ripetutamente, fino a ricordargli che con la maglia biancoceleste addosso (e non solo) non ha mai vinto nulla a differenza sua: "Zero!", il gesto con la mano di Dybala. Guendouzi ha perso entrambi quei derby, così come quello di Istanbul (0-3). E nel finale ha pure perso la testa di una maxi-rissa dopo il triplice fischio: "Non parlo dell'arbitro, ha ammazzato la partita", dice lasciando lo stadio. Con tanto di esonero dell'allenatore del Fenerbahce Domenico Tedesco. Un incubo insomma.
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Guendouzi rivede il ‘fantasma’ di Dybala: il bimbo lo zittisce e il video diventa virale
L'ex centrocampista laziale 'zittito' in campo da un bambino con la maglia del Galatasaray prima del derby, un po' come gli sfottò dell'argentino nelle stracittadine della capitale. Poi il francese perde la testa (e la partita)
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