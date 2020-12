Gran Galà Aic, ufficiali le candidature per la top 11: nessun romanista presente

L’Aic premia i migliori della passata stagione. Con una nota sui propri canali ufficiali, l’Assocalciatori ha diramato le nomination per le assegnazioni dei vari premi, destinati a giocatori, tecnici, arbitri e società, relativi all’annata 2019/2020. In nessuna delle categorie figura un tesserato della Roma. Di seguito il comunicato:

“Giunge alla 10ª edizione il “Gran Galà del Calcio AIC”, l’esclusivo riconoscimento dell’Associazione Italiana Calciatori, per premiare quello che per la stagione 2019/2020 è stato votato come l’undici ideale della Serie A: ruolo per ruolo, i più forti calciatori di un’ipotetica super squadra dell’anno, oltre al calciatore top della stagione. Sarà dedicato spazio anche ad altre speciali sezioni: l’allenatore, l’arbitro e la squadra, che si sono maggiormente distinti nell’ultimo campionato.

Ad indicare queste fantastiche formazioni, una giuria d’eccezione formata da allenatori, arbitri, giornalisti, C.T. ed ex C.T. della Nazionale, ma soprattutto, dai calciatori della Serie A che, meglio di chiunque altro, possono giudicare compagni o avversari con i quali si sono affrontati sul campo”.

CANDIDATI PER LA TOP 11

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Milan), Samir Handanovic (Inter), Wojciech Szczesny (Juventus)

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Leonardo Bonucci (Juventus), Juan Cuadrado (Juventus), Stefan De Vrij (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Robin Gosens (Atalanta), Hans Hateboer (Atalanta), Theo Hernandez (Milan), Kalidou Koulibaly (Napoli)

Centrocampisti: Sofyan Amrabat (Hellas Verona), Nicolo’ Barella (Inter), Rodrigo Bentancur (Juventus), Alejandro Gomez (Atalanta), Dejan Kulusevski (Parma), Manuel Locatelli (Sassuolo), Luis Alberto (Lazio), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Miralem Pjanic (Juventus)

Attaccanti: Paulo Dybala (Juventus), Zlatan Ibrahimovic (Milan), Josip Ilicic (Atalanta), Ciro Immobile (Lazio), Romelu Lukaku (Inter), Cristiano Ronaldo (Juventus)

CANDIDATI PER LE ALTRE CATEGORIE

Allenatori: Roberto De Zerbi (Sassuolo), Gian Piero Gasperini (Atalanta), Simone Inzaghi (Lazio)

Arbitri: Gianpaolo Calvarese, Daniele Orsato, Gianluca Rocchi

Società: Atalanta, Juventus, Lazio