Goleada Sheriff in coppa: Ungheni ko 5-0. Servette avanti ai rigori con il Losanna

Tempo di coppa nazionale non solo in Italia. Tra le avversarie della Roma in Europa League, oggi sono scese in campo Sheriff Tiraspol e Servette. Il club moldavo ha avuto comodamente la meglio dell'Ungheni per 5-0 agli ottavi di finale: in gol Joao Paulo, Henrique, Garavanga (doppietta) e Forov. In Svizzera, invece, la squadra di René Weiler ha avuto bisogno dei calci di rigore per approdare ai quarti eliminando lo Stade Losanna dopo l'1-1 (gol di Bedia e Qarri) dei 90 minuti regolamentari: finisce 4-1 per i padroni di casa.