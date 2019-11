Giudice Sportivo, quattro giornate a Olsen. Zaniolo salta il Verona

Dopo la rissa con Gianluca Lapadula nei minuti finali di Lecce–Cagliari, Robin Olsen dovrà scontare quattro giornate di squalifica. La decisione del Giudice Sportivo, aggravata per via degli insulti al quarto uomo, è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale. Due giornate all’attaccante dei salentini mentre Zaniolo salterà la partita contro l’Hellas Verona perché era diffidato ed è stato ammonito contro il Brescia. Per la Roma anche multa da duemila euro per il lancio di un fumogeno.

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

OLSEN Robin Patrick (Cagliari): per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, spinto e colpito con un spallata veemente al petto un calciatore avversario e, dopo aver subito un colpo alla bocca, colpito lo stesso con una forte manata tra collo e viso; per avere inoltre, mentre usciva dal terreno di giuoco dopo la conseguenziale espulsione, indirizzato al Quarto Ufficiale un’espressione ingiuriosa.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

LAPADULA Gianluca (Lecce): per avere, al 38° del secondo tempo, a giuoco fermo, dopo aver subito una spinta ed una spallata da un calciatore della squadra avversaria, colpito quest’ultimo con la testa all’altezza della bocca.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell’Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 48° del primo tempo, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria.