Genoa-Roma, primo allenamento per Shevchenko

L'ex ct dell'Ucraina ha terminato nel tardo pomeriggio di oggi la sua prima seduta con i grifoni. Domenica 21 novembre l'esordio contro Mourinho

Non solo la Roma è tornata ad allenarsi in gruppo a Trigoria. Oggi è stato il primo giorno di allenamento per Andrij Shevchenko da allenatore del Genoa. I grifoni hanno seguito con attenzione fino al tardo pomeriggio di oggi le indicazioni dell'ex pallone d'oro del Milan e ct dell'Ucraina. Al suo fianco l'altro ex milanista (al tempo collaboratore di Ancelotti) Mauro Tassotti. Subito lavoro sul campo dopo un breve colloquio. Il tecnico, che domenica 21 farà il suo esordio in Serie A contro la Roma, si è fermato più volte per spiegare determinati movimenti al campo Signorini. Domani ci sarà la conferenza stampa di presentazione allo stadio Luigi Ferraris di Genoa. L'esordio è fissato appunto a domenica 21 novembre alle ore 20:45 al Marassi.