Il Faraone torna dove tutto è iniziato, da svincolato e insieme al tecnico con cui ha giocato anche nella Roma

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Roma, mercato promosso ma manca la ciliegina sulla torta

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Stephan El Shaarawy è tornato al Genoa, dopo l'addio alla Roma e un'estate passata a meditare. Oggi, in conferenza stampa Daniele De Rossi ha parlato dell'arrivo del Faraone del quale è stato sia compagno di squadra sia allenatore in giallorosso , Il tecnico ha raccontato di aver incontrato il giocatore e la sua famiglia subito dopo le visite mediche sostenute nella serata di ieri. Ecco le sue parole: “Stephan l’ho rivisto bene, ci siamo visti ieri sera dopo cena perché lui aveva da fare le visite. Ho visto i genitori e mi ha fatto piacere il fratello, sono contento che sia qui perché è una storia bella, a prescindere dal finale che noi vogliamo che sia lieto. Ma è una storia bella perché riporti a casa il figlio di una tifoseria, il figlio di una città, uno che ama questi colori e questa non è mai una cattiva idea".

El Shaarawy De RossiUdinese Calcio v AS Roma - Serie A TIM

Poi sulle condizioni fisiche: “Avrà bisogno di rimettersi al 100% sicuramente perché ha fatto 5 mesi di luna di miele. Ma oggi ha fatto le prime misurazioni fisiche ed è magro, si è tenuto in forma, ovviamente se non ti alleni per 6 mesi con la squadra, con i compagni, con gli avversari, ti manca qualcosa, però è un giocatore che ci può dare tanto anche per 10-15 minuti. Se tutto è a posto e se le visite sono a posto, io domani lo vorrei portare in panchina, anche se è prematuro e magari non entrerà, ma io lo vorrei portare con noi".

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