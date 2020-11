Gazzetta Sports Award, ecco le nomination per gli sportivi dell’anno

Tornano i Gazzetta Sports Awards, la cerimonia organizzata da Gazzetta dello Sport, in collaborazione con Coni e Comitato Italiano Paralimpico, per omaggiare le stelle dello sport italiano del 2020. La kermesse, arrivata ormai alla sesta edizione consecutiva, vedrà il suo culmine nella serata di premiazione finale del 14 dicembre. Fino al 12 dicembre sarà possibile votare i candidati delle otto categorie in gara: uomo dell’anno, donna dell’anno, allenatore dell’anno, squadra dell’anno, atleta paralimpico dell’anno, exploit dell’anno, rivelazione dell’anno e performance dell’anno. Tra le nomination figurano Antonio Conte, Gattuso, Immobile e tanti altri. Fuori competizione, a ricevere sicuramente il premio leggenda saranno l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic e il cestista nba Marco Belinelli.

Ecco il comunicato della Gazzetta dello Sport:

“Nell’anno più difficile per lo sport, è più importante che mai premiare i campioni che hanno continuato a gareggiare e a regalarci grandi emozioni. Dopo il successo delle precedenti edizioni e per il sesto anno consecutivo, tornano allora i Gazzetta Sports Awards, i premi de La Gazzetta dello Sport che celebrano le stelle dello sport italiano, con il patrocinio del Coni e del Comitato italiano paralimpico. I lettori restano i protagonisti di questa emozionante kermesse e possono votare fino al 12 dicembre su gazzettasportsawards.it. il preferito tra i campioni candidati dalla redazione, sei per ciascuna delle otto categorie. Una giuria di qualità, che terrà conto delle preferenze espresse dagli appassionati, stabilirà i vincitori. I nomi dei prescelti saranno annunciati durante la serata di premiazione il 14 dicembre a Milano. La serata, condotta da Geppi Cucciari, verrà trasmessa in streaming sul sito gazzetta.it e sul canale Facebook La Gazzetta dello Sport, e andrà successivamente in onda sul LA7. Oltre alle otto categorie in gara verranno premiate anche le due leggende Marco Belinelli e Zlatan Ibrahimovic, e verrà consegnato un riconoscimento speciale da parte della redazione di Sportweek. “