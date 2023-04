Atalanta, Gasperini: “Roma squadra forte, abbiamo fatto un’ottima prova”

Le parole dell'allenatore degli orobici: "La copertura degli spazi e i tempi di uscita li conosciamo bene, quando c’è attenzione e concentrazione come stasera per gli avversari diventa difficile".

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta contro la Roma. Queste le sue dichiarazioni.

L’Atalanta per fare risultato deve essere perfetta: non siete mai usciti dalla partita.“Abbiamo incontrato una squadra forte, per riuscire a batterla così c’era bisogno di tutte quante le componenti, concentrazione e attenzione giusta in difesa, la qualità in attacco. Abbiamo fatto un’ottima prova”.

Sette anni all’Atalanta: come si trovano nuovi stimoli?“Sono tanti, è vero. Stasera vedevo Cristante, Spinazzola, Mancini, Ibanez… Sono passati davvero degli anni, cinque anni o forse più. La società si evolve in continuazione, magari ultimamente meno. Ho trovato un ambiente ideale per lavorare, una società in cui c’è tanto rispetto e conoscenza e questo ci aiuta a continuare”.

C’è Totti in collegamento. “Meno male che non era in campo, tenetelo lì”.

I tempi del vostro pressing sono sempre giusti, anche individualmente. Stasera lo avete fatto in maniera perfetta. “Sì, è una nostra caratteristica, poi tanti sono qui da molto tempo. La copertura degli spazi e i tempi di uscita li conosciamo bene, quando c’è attenzione e concentrazione come stasera per gli avversari diventa difficile. I centrocampisti hanno raddoppiato bene, sono stati bravissimi, poi hanno fatto anche gol”.

Sulla crescita di Zapata: sta tornando ad alti livelli.“Sono d’accordo, lo conosciamo, ha attraversato un momento difficile. Col miglior Zapata potevamo avere molte più chances, certi giocatori come lui e Muriel sono ancora in grado di darci un grande aiuto e solo se sono in ottima forma possiamo ambire a raggiungere il traguardo che vogliamo”.