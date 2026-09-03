D'Amico: "Koné-Chelsea, solo contatti informativi. E Gasp non ha mai minacciato di dimettersi"

Gabriel Martinelli è stato tra i nomi più prestigiosi accostati alla Roma nel mercato estivo, con una pista suggestiva ma non semplice soprattutto per una questione di costi. E anche in questo caso a sparigliare le carte è stata l'Arabia Saudita, in particolare l'Al Hilal di Simone Inzaghi insieme quindi a Summerville. Il trasferimento in questi minuti è diventato ufficiale: come riportato da Fabrizio Romano, all'Arsenal sono andati ben 70 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita come parte dell'accordo tra le parti.