Futuro negli Stati Uniti per Fonseca: accordo vicino con l’Atlanta United in MLS

Il club statunitense ha da poco esonerato un altro ex Roma, Gabriel Heinze

Potrebbe essere lontano dall'Europa il futuro di Paulo Fonseca. L'ex allenatore giallorosso dopo il passaggio sfumato al Tottenham, sarebbe vicino dal ripartire dagli Stati Uniti. Come riposta TMW il tecnico lusitano sarebbe molto vicino dal trovare un accordo con l'Atlanta United in MLS, che ha da poco esonerato un altro ex Roma, l'ex difensore Gabriel Heinze. Fonseca ha avuto un colloquio con il CEO degli americani e sarebbe tentato dall'avventura Oltreoceano.