Una serata e soprattutto una mattinata da incubo per Alisson Santos, attaccante brasiliano del Napoli, che ieri era in tribuna ad assistere al big match del Maradona. Come riporta la Prefettura di Napoli, nelle prime ore di questa mattina il calciatore appena sveglio si è accorto della presenza di alcuni ladri nella sua abitazione a Giugliano, in Campania. Sarebbero stati sottratti un orologio e alcuni gioielli e la sua auto, utilizzata dai malviventi per fuggire, è stata ritrovata dai carabinieri nel comune di Villaricca. A seguito dell'episodio, il Prefetto ha disposto una intensificazione delle attività di vigilanza con particolare attenzione alle zone residenziali.