"Svilar? Forse torna prima della sosta. Quasi sicuramente ci sarà col Sassuolo", lo ha rivelato Riccardo Trevisani ai microfoni di Radio Manà Manà Sport. Buone notizie per la Roma e Gasperini che - come riportato dal giornalista e opinionista - potrebbe riabbracciare il portiere giallorosso a partire da inizio novembre e quindi prima della sosta delle nazionali, al contrario di quanto previsto inizialmente sia dal tecnico che dallo staff medico. Il belga è alle prese con una micro-frattura del quinto dito del piede rimediata in allenamento e in questi ultimi giorni sta intensificando il lavoro personalizzato per tornare al 100% anche prima delle previsioni. Niente da fare, invece, per il Manchester United poiché il regolamento Uefa permette al portiere di poter essere inserito nuovamente in lista 30 giorni dopo il cambio.