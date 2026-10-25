Arrivano (finalmente) buone notizie dall'infermeria di Trigoria: Paulo Dybala si è allenato parzialmente in gruppo e sono arrivate buone risposte dal test a soli due giorni dalla sfida all'Olimpico contro il Cagliari. La Joya sta recuperando dalla piccola lesione muscolare rimediata al polpaccio e ora si avvicina sempre di più al ritorno in panchina che può arrivare già martedì. Un recupero fondamentale per una Roma corta in attacco, che potrebbe recuperare anche Svilar prima della sosta delle nazionali.