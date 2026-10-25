La Joya sta recuperando dalla lesione muscolare e può tornare in panchina già martedì sera
Gasperini perde Dybala: "Ci vorranno altre due settimane. Ha una piccola lesione"
Arrivano (finalmente) buone notizie dall'infermeria di Trigoria: Paulo Dybala si è allenato parzialmente in gruppo e sono arrivate buone risposte dal test a soli due giorni dalla sfida all'Olimpico contro il Cagliari. La Joya sta recuperando dalla piccola lesione muscolare rimediata al polpaccio e ora si avvicina sempre di più al ritorno in panchina che può arrivare già martedì. Un recupero fondamentale per una Roma corta in attacco, che potrebbe recuperare anche Svilar prima della sosta delle nazionali.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News AS Roma
La doppietta di Balerdi e il "calcio totale" di Gasp: è il dodicesimo marcatore della Roma
News AS Roma
Svilar può tornare prima della sosta. Trevisani: "Quasi sicuramente ci sarà col Sassuolo"
News AS Roma
Roma-Cagliari, domani alle 13.30 la conferenza stampa di Gasperini
News AS Roma
Allegri e le gravi accuse alla Roma: ora la Procura Federale dovrà aprire un'inchiesta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti