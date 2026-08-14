Davide Frattesi nella Capitale, un ritorno che sembra proprio non s'ha da fare. Il centrocampista dell'Inter, accostato alla Roma in ogni sessione di mercato ormai da anni, quest'estate era davvero a un passo dal trasferirsi alla Lazio. Il calciatore, anzi, era in procinto di partire già questa mattina per vestire nuovamente la maglia biancoceleste. La Lega Serie A però, come riportato da Sky, ha bloccato il trasferimento. Come aggiunto da Alfredo Pedullà, la Lega ha comunicato a Inter e Lazio che l’operazione al momento è bloccata per motivi legati all’indice di liquidità che il club biancoceleste deve rispettare. Dopo lo 'sfottò' del Lens per l'acquisto di Ivanovic, presto potrebbe esserci un'altra beffa sull'altra sponda del Tevere. I due club, secondo Sky, starebbero lavorando a una nuova formula per sbloccare l'operazione Frattesi: un prestito a 5 milioni e un diritto di riscatto a 10 più bonus con 50% sulla futura rivendita.