Molina è arrivato a Ciampino: il primo “Forza Roma” e l’abbraccio dei tifosi

Il Borussia Dortmund si ritira dalla corsa per Said El Mala. Secondo quanto riportato da Sky Sport DE il club tedesco dopo un riunione tra i dirigenti ha deciso di abbandonare la pista che porta alla stellina del Colonia che piace anche ai giallorossi. La valutazione, però, spaventa e non poco. Nella giornata di ieri è stata respinta un'offerta del Borussia da 55 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Il Colonia vuole di più e i gialloneri cambieranno obiettivo. Difficile anche per la Roma che aspetta ancora una risposta dal Porto per Mora, l'alternativa è Malick Fofana del Lione.