Non solo l'esterno sinistro d'attacco. Il calciomercato della Roma gira anche attorno al ruolo del vice-Wesley. In lizza ci sono Cacciamani, Udogie e Luis Henrique. Mentre il primo vorrebbe crescere ancora al Torino ma non si opporrebbe a un trasferimento nella Capitale, il secondo sarebbe il preferito di Gasperini ma il Tottenham non sarebbe propenso ad aprire al prestito. Per quanto riguarda il laterale dell'Inter, invece, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano l'ostacolo maggiore tra giallorossi e neroazzurri sarebbe l'ingaggio del giocatore. Tra i club non ci sarebbe alcun problema, il nodo è la richiesta economica di Luis Henrique. Tatticamente, invece, il classe 2001 alla corte di Gasp avrebbe la possibilità di giocare anche più avanzato. Nel caso in cui il brasiliano dovesse trovare l'accordo con la Roma, a quel punto la pista potrebbe diventare veramente calda. Secondo La Gazzetta dello Sport è confermato il mancato accordo economico tra la Roma e Luis Henrique, ma ora anche i Friedkin avrebbero messo l'operazione in stand-by. Non per mancanza di interesse nei confronti dell'esterno brasiliano (che ha aperto al trasferimento nella Capitale), ma perché ora il club giallorosso è concentrato sulla questione esterno offensivo.