Sono ore calde per il calciomercato della Roma. Il club giallorosso è in attesa della risposta definitiva del Porto per quanto riguarda l'operazione Rodrigo Mora. Ma il ds D'Amico non vuole farsi trovare impreparato nel caso in un'eventuale rifiuto e ha ripreso i contatti per Malick Fofana del Lione. La Roma avrebbe chiesto nuove informazioni per l'ala belga classe 2005, valutata dal club francese almeno 40 milioni. Secondo quanto affermato su X dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, però, la valutazione dell'OL starebbe scendendo. In caso di 'no' a Mora, dunque, il club giallorosso potrebbe virare sul 21enne, già nel mirino nelle scorse settimane ma con un punto interrogativo rappresentato dalle sue condizioni fisiche.