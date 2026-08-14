Domani, alle 17:30, la Roma affronterà il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park per l'ultima amichevole estiva. Al termine della sfida mancheranno 9 giorni all'esordio stagionale contro la Fiorentina, in programma lunedì 24 agosto alle 20:45 all'Olimpico. La squadra di Gasperini partirà alla volta della Germania per il test di ferragosto questo pomeriggio. Non saranno a disposizione del tecnico giallorosso né Pellegrini (fresco di rinnovo ma alle prese con una vera e propria preparazione) né Pisilli (ancora ai box per infortunio). Ci sarà, però, il nuovo acquisto Molina, in attesa di responsi sulla questione esterno offensivo. In avanti domani pomeriggio, alle spalle di Malen (ex del match) o Castro, ci saranno ancora Dybala e Soulé. Quest'ultimo in particolare, accostato ai gialloneri nelle prime settimane di mercato, è da due mesi con le valigie in mano ma, come raccontato questa mattina da Il Messaggero, una permanenza non è più un'utopia. Ad oggi, infatti, Soulé è l'unico esterno d'attacco a disposizione di Gasp.