Deschamps, Zidane, Gasperini. Cambiano gli allenatori, non cambia Manu Koné. Il centrocampista della Roma è una certezza, in giallorosso come in Nazionale. E anche nel nuovo corso di Zizou, il suo nome è cerchiato in rosso. Questa sera Koné partirà dal primo minuto al fianco di Rabiot. Dall’altra parte ci sarà la Turchia di Montella, per una sfida che inaugura subito un nuovo capitolo della Francia. Manu ci arriva nel momento migliore. La doppietta rifilata all’Inter ha fatto il giro del mondo e acceso ancora di più i riflettori su di lui. Potenza, inserimenti e gol: Koné ha tutto per essere uno degli uomini chiave del nuovo ciclo. Zidane parte da lui. E Koné vuole continuare a correre.