Francia-Italia Under 21: formazioni ufficiali. Bove parte dalla panchina

Stasera alle ore 20:45, l'Italia debutterà all'Europeo Under 21 sfidando i giovanissimi della Francia, che fanno parte insieme alla nazionale italiana al gruppo D con Norvegia e Svizzera. La squadra allenata da Nicolato scenderà in campo con un 3-5-2 con Sandro Tonali che indosserà la fascia da Capitano. Tra i convocati giallorossi solamente Bove, che però non prenderà da subito parte al match. Infatti il centrocampista giallorosso, che ha scelto di indossare la maglia numero 16 come il suo idolo Daniele De Rossi, partirà dalla panchina e sarà a disposizione del tecnico durante il corso della partita.