Gianluca partirà dalla panchina, Koné dal 1' con i Blues

Redazione
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Questa sera l'Italia giocherà la terza partita di Nations League contro la Francia. Gli Azzurri hanno perso all'esordio con il Belgio e vinto venerdì sera in Turchia (1-4). Mancini sarà convocato e vestirà la maglia numero 23. Il difensore della Roma, però, potrebbe partire dalla panchina. Ghilardi, invece, non è stato convocato. Il 10 andrà sulle spalle di Fagioli poiché Raspadori ha abbandonato il ritiro della Nazionale a causa di un problema muscolare. Davanti pronta la coppia dei fratelli Esposito con Vergara sulla trequarti. Dall'altra parte pronto Manu Koné dal primo minuto.

fagioli ACF Fiorentina v Torino FC - Serie A

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