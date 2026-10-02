Questa sera l'Italia giocherà la terza partita di Nations League contro la Francia. Gli Azzurri hanno perso all'esordio con il Belgio e vinto venerdì sera in Turchia (1-4). Mancini sarà convocato e vestirà la maglia numero 23. Il difensore della Roma, però, potrebbe partire dalla panchina. Ghilardi, invece, non è stato convocato. Il 10 andrà sulle spalle di Fagioli poiché Raspadori ha abbandonato il ritiro della Nazionale a causa di un problema muscolare. Davanti pronta la coppia dei fratelli Esposito con Vergara sulla trequarti. Dall'altra parte pronto Manu Koné dal primo minuto.