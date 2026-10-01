Mancini non ne convoca 9. La linea del nuovo ct è ormai chiara: qualcuno parte, qualcun altro resta a Coverciano. È successo contro Belgio e Turchia e accadrà anche contro la Francia. Per la sfida delicata contro i transalpini, l'ex Inter ha deciso di puntare su Gianluca Mancini. Il centrale della Roma torna così a disposizione dopo aver saltato la trasferta in Turchia. Percorso inverso, invece, per Ghilardi. Daniele non è stato convocato per la sfida contro la Francia e salterà così la seconda partita nelle ultime tre. Fuori dalla lista anche Romano. L'Italia punta a bissare il successo contro la Turchia. L'obiettivo è quello di dare un po' di colore ad una situazione ancora da matita rossa. Il match è in programma giovedì 2 ottobre, alle ore 20.45.