Malen ha cominciato a fare rumore. Gol, prestazioni e una continuità che lo hanno già messo al centro dei pensieri romanisti. E la cosa più interessante è che l'olandese, come ha ammesso lui stesso, sente di avere ancora margini. Molti margini. Tanto che il sogno, adesso, può diventare grande. Prima di pensare a Higuain e Immobile, però, c'è la storia della Roma. Il primo traguardo che Malen vuole prendersi è quello di diventare il miglior marcatore giallorosso in una singola stagione di Serie A. Il riferimento è Edin Dzeko, capace di segnare 29 gol nel 2016/17. Dietro di lui ci sono Volk a 28, Guaita a 27 e Totti a 26, la stagione della Scarpa d'Oro. Poi Balbo, Da Costa, Montella e Batistuta. Una lista di nomi pesanti, nella quale Malen vuole entrare dalla porta principale. E poi c'è il sogno più grande. Quello che porta direttamente al record della Serie A: 36 gol, firmati da Gonzalo Higuain nel 2015/16 e da Ciro Immobile nel 2019/20. I numeri di Malen, oggi, autorizzano a guardare lassù. La strada è ancora lunghissima e basta poco per cambiare tutto, ma se l'olandese dovesse mantenere questo ritmo potrebbe davvero iniziare a pensare in grande. Prima la Roma, poi la storia del campionato. Chi ben comincia...