Florenzi, sfottò agli inglesi: “Firmano per rigiocare, io prendo posto” – FOTO

Il terzino campione d'Europa scherza con chi sta mettendo la propria firma sulle petizioni online per disputare di nuovo la finale tra Italia e Inghilterra

Italia-Inghilterra non è ancora finita. No, neanche a quasi due settimane dalla finale degli Europei, c'è ancora chi quella notte e quei giorni non se li toglie di dosso. Uno è Alessandro Florenzi, che in un post sui social ha scherzato sui tifosi inglesi che in questi giorni stanno firmando delle petizioni online - che non avranno alcun seguito - per rigiocare la finale per dei presunti errori arbitrali che non sono andati giù: "Quindi stanno firmando in tanti per rigiocare... Intanto io prendo già posto!", ha scritto su Instagram immortalandosi in una piazza Venezia completamente deserta. Il riferimento è alla festa con il pullman scoperto di qualche giorno fa, quando invece la zona dell'Altare della Patria era completamente piena di tifosi in festa.