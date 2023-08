Flamengo, follia Gerson: rissa in allenamento e rompe il naso a Varela

Gerson non ha lasciato ottimi ricordi nella mente dei tifosi della Roma. Arrivò nel 2016 senza mai lasciare il segno nonostante le grandi aspettative. A gennaio è tornato in Brasile e ha firmato un contratto con il Flamengo. Il centrocampista in queste ore sta facendo parlare di sé, ma non per le sue giocate in campo. Infatti è stato protagonista di una rissa con il compagno di squadra Varela. I due hanno discusso per un intervento duro dell'ex giallorosso che successivamente ha colpito con un pugno l'uruguaiano. L'esterno ha avuto la peggio e i medici hanno confermato la rottura del setto nasale. Il club con una nota ufficiale ha comunicato che l’episodio è stato risolto internamente, senza specificare se entrambi verranno puniti.