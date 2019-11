Firenze, inaugurato lo stadio “Davide Astori”

Da oggi nel comune di Rignano sull’Arno in provincia di Firenze si potranno vedere delle partite allo stadio “Davide Astori”. L’impianto del paese è stato infatti intitolato all’ex difensore della Fiorentina ma anche della Roma, morto prematuramente il 4 marzo del 2018 durante il ritiro con i viola prima della partita contro l’Udinese. La via adiacente allo stadio è stata anch’essa oggi intitolata alla memoria di Stefano Borgonovo, un altro ex Fiorentina.

Il Sindaco di Rignano, Daniele Lorenzini, ha raccontato a Sky Sport la scelta: “Rivendico con orgoglio questa scelta: noi dell’amministrazione comunale dobbiamo prendere esempio da persone importanti come Borgonovo e Astori. Quest’ultimo, con la sua correttezza ed educazione, è stato un esempio per tutti i giovani che iniziano a fare sport. Allo stesso modo Borgonovo che ha affrontato la malattia con grande dignità, non vergognandosi di fare il giro di campo a Firenze con un respiratore, ma anzi con la forza di portare avanti il messaggio di aiutare la ricerca sulla SLA. Siamo convinti e orgogliosi della nostra decisione”.