Fiorentina, ufficiale l’esonero di Iachini: al suo posto torna Prandelli

Nuovo corso in casa Fiorentina. Il club Viola ha deciso di esonerare Beppe Iachini dopo i recenti risultati negativi. Al suo posto, come reso noto dai toscani tramite i propri canali ufficiali, torna in panchina Cesare Prandelli con un contratto fino al termine della stagione. Per l’ex c.t. della Nazionale italiana si tratta di un ritorno a Firenze: il tecnico di Orzinuovi aveva già guidato la Fiorentina tra il 2005 e il 2010.

Quello di Cesare Prandelli è un nome noto anche ai tifosi della Roma, che lo avevano visto sbarcare in giallorosso nell’estate del 2004 al posto di Fabio Capello. L’avventura del tecnico nella Capitale durò però soltanto pochi giorni: alla base della sua rinuncia dei gravi motivi di natura personale e, come raccontato da Francesco Totti nella sua autobiografia, una furibonda litigata con Antonio Cassano nel corso di un’amichevole estiva.