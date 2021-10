Fiorentina, Nicolas Gonzalez positivo al Coronavirus

Brutte notizie per la Fiorentina, che ha riscontrato la positività al Covid-19 del suo giocatore argentino

La Fiorentina ha comunicato la positività al Covid-19 per Nicolas Gonzalez. Il giocatore è stato messo in isolamento e il club sta seguendo i protocolli sanitari. I Viola hanno specificato che il tampone preventivo effettuato ha riscontrato la positività dell'attaccante che non aveva sintomi di alcun tipo. Così, a poche ore dalla partita contro la Lazio, la Fiorentina entra in bolla, prendendo le giuste precauzioni, per seguire l'iter previsto in accordo con la ASL.