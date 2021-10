Fiorentina-Napoli 1-2, Spalletti primo a punteggio pieno. Vinta la 7ª consecutiva

Lozano e Rrahmani regalano i 3 punti agli azzurri, riportandosi in cima alla vetta

Il Napoli vince la settima partita consecutiva in campionato e si porta di nuovo a punteggio pieno: gli uomini di Spalletti sono infatti primi in classifica a 21 punti grazie alla vittoria per 2-1 contro la Fiorentina. I primi a passare in vantaggio sono i viola, con Martinez Quarta al 28'. Al 39' Insigne sbaglia un rigore ma ci pensa Lozano a realizzare la rete e non sprecare l'occasione di riportarsi in parità. Nella ripresa, precisamente al 50', Rrahmani mette la firma, regalando i 3 punti alla squadra.