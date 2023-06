Finale Champions, in tribuna a Istanbul ci saranno anche Totti e Noemi

Questa sera si scrive una pagina importante per il calcio italiano. A Istanbul, l'Inter affronta il ManchesterCity in finale di Champions League. Le squadre di Simone Inzaghi e Guardiola si sfideranno allo Stadio Ataturk alle 21. In tribuna ad assistere al match ci sarà un ospite d'eccezione. Si tratta di Francesco Totti. Come testimoniato dalle storie Instagram di Noemi Bocchi, i due siederanno in tribuna. Oltre alle foto del pass per la serata, nelle storie Instagram della compagna dell'ex capitano giallorosso, ci sono alcuni scatti della città vista dall'alto dell'aereo, del pallone della Champions e di Francesco mentre si allaccia gli scarpini.