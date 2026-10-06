La Federazione Italiana Giuoco Calcio è stata commissariata. A comunicarlo è stato il CONI attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito. A guidare la Federazione verso le nuove elezioni sarà però lo stesso Giovanni Malagò, nominato commissario rimanendo di fatto al vertice della FIGC anche durante questa fase. La nuova Assemblea Elettiva dovrà essere indetta entro 90 giorni e Malagò, pronto a ricandidarsi, sarà nuovamente tra i principali candidati alla presidenza. Si chiude così il caso nato dal mancato tesseramento di Malagò alla FIGC al momento dell'elezione. Un’irregolarità che ha messo in discussione la validità dell’elezione dello scorso 22 giugno, quando l’ex numero uno del CONI aveva ottenuto il 68,58% dei voti. Questa la nota ufficiale del CONI: "Si è tenuta questa mattina, alle 13, al Foro Italico a Roma la 1177ª riunione della Giunta Nazionale CONI. Il Presidente Buonfiglio ha proposto alla Giunta il Commissariamento della Federazione Italiana Giuoco Calcio nella persona di Giovanni Malagò affinché si proceda a celebrare nuove elezioni entro e non oltre il 31 gennaio 2027. Non avendo altro da deliberare, la Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 13.15".