Lo ha comunicato la stessa Federazione con una nota
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Il 14 dicembre il calcio italiano torna al voto. La Figc ha infatti ufficializzato la data delle elezioni per il nuovo presidente federale. A convocare l'assemblea elettiva è stato il commissario straordinario Malagò, a una settimana dal commissariamento deciso dal Coni. L'appuntamento è fissato per lunedì 14 dicembre presso l'Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. Si inizierà alle 8.30 in prima convocazione, mentre la seconda è prevista per le 11. Lo comunica la stessa Federazione con una nota. Quattro i punti all'ordine del giorno: la verifica dei poteri, l'elezione del presidente dell'Assemblea, l'elezione dei consiglieri federali delle componenti ai sensi dell'articolo 26, comma 4, dello statuto federale e, infine, l'elezione del presidente della Figc.
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